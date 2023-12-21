【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】熟知內情人士向路透社爆料，美國正在籌組新的國際聯盟海軍，幫助商船可以順利且安全通過紅海，不受武裝團體威脅並劫船。不過，由於大部分船公司均未收到進一步消息，故目前的做法不是船隻繞道航行，不然就是乾脆直接就不接單。

路透社指出，從航運業者以及海事安全官員那邊了解到，美國政府19日曾表態要組織各國軍隊護航一事，迄今還沒有看到有更具體的動作。例如，萬一護航遇到對方用武力劫船時，這些來自世界各國的海軍會不會直接正面迎戰。

以色列對加薩走廊的軍事行動絲毫沒有半點讓步下，為了展現對巴勒斯坦的強力支持，背後有伊朗撐腰的武裝組織青年運動（Houthi），從11月19日以來就一直攻擊通過紅海的船舶，且力道有增無減。

青年運動20日明嗆，如果自己被美國鎖定當成目標的話，將會直接向美國海軍開火。青年運動有向經過紅海的船隻發射過導彈，以及從快艇上進行海上襲擊。不過，這些飛彈都被美國海軍給擋下。

英國海事風險顧問與保安業者Dryad Global直言，這支國際協防海軍部隊有太多未知數，像是到底有多少國際軍艦要參予，需要多久時間這些軍艦才可集結到紅海的危險海區。最重要的是，要保護商船到什麼程度，可不可直接開火迎擊等。

Dryad Global補述，其實就整個世界來說，紅海這塊熱區的面積相當小。但倘若軍艦真的要保護經過的商船，也不能掉以輕心。也就是說，能不能確保安全，要考慮到船隻數量，以及青年運動要使用什麼戰術而言。

11月19日，青年運動成員乘坐直升機，降落在一艘運送車輛的船隻甲板上，並將這艘叫做銀河領袖號的船押回葉門北邊港口。迄今，這艘船以及所有船員仍在被俘虜狀態。

Dryad Global憂心，若以巴這場戰爭不停止，對全世界商船的威脅也會持續下去。已經有許多船繞行非洲，或完全暫停中東的業務。假如這支國際海軍沒有達到嚇阻的效果，預估將會有更多商船會利用南非好望角這條航線。

綜合船舶追蹤網站AIS，以及海事分析業者MarineTraffic數據，12月15至19日期間，行經連接紅海與亞丁灣的曼德（Bab al-Mandab）海峽船隻，比12月8至12日減少14% 。

美國國防部長奧斯丁本周曾表示，中東的巴林、英國、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、非洲的塞席爾，以及西班牙等國，將組成紅海協防海軍隊伍，初步規劃在紅海南部以及鄰近的亞丁灣聯合巡邏。

但航運業者提出質疑，這支國際海軍就算真的成軍，到時候真的能保證船公司的船隻都安全嗎。大家要看到實際成效以及有具體行動才會比較安心。不過，倫敦的ICS（國際航運公會）卻有不同看法，認為這隻隊伍可調度大量海軍，並有強大鎮壓能力。

其實，以美國為首的聯合海上部隊已經存在，目前由39個國家所組成，總部就設在巴林。這支部隊主要希望達到幾個目的，像是禁止運送毒品、反對走私行為、打擊海盜不法行動，以及鼓勵區域合作。

英國海事保安業者MAST指出，新的海上部隊一開始應會以美國與英國為首，慢慢地其它國家海軍可望都被說服，要盡自己的一份心力。然後，全球產業就會把這支海軍視為，在這塊區域中的一分子。動武時機就是要保護商船免受威脅，跟武裝團體的作戰行為不可混為一談。

德國貨櫃船公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，無論如何將繼續按計畫改變所有船隻的航道，直到今年12月31日為止。然後會依情勢重新評估並做出決定。

除了安全因素外，全球船公司擔心改道的時間太久，以及運輸成本增加，可能帶來新一輪的通貨膨脹。再者，在航行風險不斷增加之下，要支付的高額保費也令船東相當頭疼。