【時報-台北電】上海證券報初步統計，今年披露回購計畫的A股央地國企上市公司數量已超過40家，年增約10%；合計擬回購金額上限超過180億元，較去年同期成長約8.79%。其中第四季以來，A股央地國企擬回購金額上限、已回購金額較上季大幅成長。
今年A股央地國企回購呈現逐季成長、持續升溫的態勢，第四季表現特別亮眼。數據顯示，10月以來，A股央地國企發布回購計畫的公司有20家，季增53.85%；合計擬回購金額上限約96.5億元，季增約148.07%。
上證報指出，多家A股央地國企業回購力道大。今年新增回購計畫的A股央地國企中，寶鋼股份、保利發展、上汽集團三家公司擬回購金額上限超過10億元。（編輯：張嘉倚）
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