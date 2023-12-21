【時報記者王逸芯台北報導】消費性電子市場競爭激烈，安國(8054)積極轉型ASIC(客製化晶片)及IP矽智財市場，也於10月投資入股星河公司取得55%之股權，盼藉由整合雙方資源，助攻安國達到轉型ASIC及IP授權公司的終極目標。安國今日股價逆勢勁揚，早盤後漲幅一度衝上逾3.5%，展現抗跌氣勢，安國現階段股價站穩所有均線，有利於短多表現。

安國近年面臨消費性電子市場競爭激烈與產品研發迭代等艱困議題，故積極探索轉型契機，於今年10月投資入股星河公司並取得55%之股權。

星河公司於半導體類比與數位晶片設計領域積累多年開發經驗。近年來耕耘於 ASIC及IP矽智財市場，並獲國內外IC設計公司採用驗證，未來研發產品規畫擬朝向SerDes序列器之串列通信技術應用發展，包含通用序列匯流排、高速橋接控制器及車用影像感測元件應用領域。

有鑒於ASIC及IP授權市場成長可期，安國積極佈局高速傳輸控制晶片市場，並力拼達成公司轉型目的。安國與星河公司透過緊密的合作，共享並整合彼此資源，後續除跨足之高速傳輸控制晶片應用市場領域外，更進一步藉由結合雙方研發技術能力及市場管道，從而達成將安國正式轉型為ASIC及IP 授權公司之最終目標。

另外，安國也聘任趙桂瑛(Kye Young Cho)擔任資深副總。趙桂瑛曾任職於三星半導體25年，派駐美國時成功獲得高通ModAP(14nm/10nm/8nm)量產訂單，達成18億美金營收，其後，趙桂瑛也於CoAsia任職，獲得Tesla等自駕車ASIC設計服務訂單。安國期望藉由趙桂瑛的加入，能協助積極拓展海外AI、HPC及自駕車市場，加速ASIC及IP商務成長。