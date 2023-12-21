台股歲末發紅包，其中，IC設計一哥聯發科首度實施半年配，今年將配發24.6元現金股利並於明年1月發放。不過，有投資人抱怨，今年怎麼配這麼少，財經網紅艾蜜莉則認為，現在很多公司配息頻率趨向縮短，對投資人而言，算是相當不錯，畢竟越早拿到錢就能越早使用；至於股利入帳後該怎麼使用，艾蜜莉也給出更彈性的資金運用方式。

◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：

朋友今天看到新聞，說聯發科今年配息24.6元，怎麼配這麼少，看到的時候被嚇到，其實聯發科從今年中股東會就有說要改半年配息，然後這次是第一次實行半年度的配息，預計在明年一月發放，算是農曆春節前的大紅包啦！

現在很多公司的配息頻率都趨向縮短，對我們來說是不錯的，畢竟越早拿到現金可以越早使用，只是聯發科現在股價在昂貴價以上，如果要繼續再投入的話，可以領到現金後馬上買進嗎？

當然有些大大會選擇直接買進，馬上累積股數，繼續參與聯發科的發展，不過有大大會擔心買太貴，這時候也可以把錢分批存到定存，等股價光譜來到便宜區間或是自己設定的加碼價格，到了再來投入也不錯，因為有賺錢，資金的運用都算是很彈性的。

※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。