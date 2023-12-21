【時報-台北電】美股大跌，冷空氣吹向全球，陸股三大指數集體低開，滬指跌破2900點關卡。開盤，滬指報2892.02點，跌0.35%；深成指報9122.41點，跌0.39%；創指報1795.27點，跌0.42%。
字節跳動2023年營收傳出達1100億美元，抖音概念不管大盤先衝了，廣博股份、元隆雅圖、哈爾斯、華斯股份漲停，恆大高新、龍韻股、天龍集團等跟漲。
飛豬發表《2024元旦假期出遊風向標》，截至12月18日，元旦假期出遊預訂量較去年增加近4倍，旅遊板塊早盤拉升，雲南旅遊大漲7%，曲江文旅、桂林旅遊、西藏旅遊等跟漲。
短劇遊戲概念股盤初拉升，元隆雅圖、橫店影視、歡瑞世紀漲停，幸福藍海、盛天網絡等跟漲。（編輯：張嘉倚）
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