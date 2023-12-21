隨著人工智慧需求日益成長，具有強大處理器或雲端連接的設備數量亦同時激增；奇景光電將於CES 2024中，率先發表運用奇景新一代WiseEyeTM AI 晶片 WE2全新、豐富的影像及聲音感測融合（Sensor Fusion）的應用案例，並與多家業界領先的生態系統合作夥伴，展示一系列運用奇景 WiseEyeTM 技術。
AI應用場景持續滲透至生活中，然而，這些設備的高功率需求，也帶來許多挑戰，例如成本不斷上升、功耗提升、應用場景被限制，以及雲端運算中的隱私問題。奇景專有的 WiseEye AI 解決方案，採用本地推理 tinyML視覺 AI，具備超低功耗、迷你輕巧的外型，內建工業級安全和加密引擎，適合資源受限、尤其是必須使用電池供電的應用，能無縫融入日常生活各項終端AI用途。目前奇景專有的 WiseEye AI 解決方案，正在各領域被迅速擴大採用。
奇景第一代 WiseEye AI 處理器 WE1，支援戴爾電腦一系列高階筆電，以及其他終端 AI 應用的量產。在明年初 CES 2024中，奇景將展示新一代 WE2 AI 處理器，與前代產品 WE1 相比，AI 推理速度提升 32 倍，峰值功耗節省 40％。
在 CES 2024 展會中，奇景也將同時展出運用 WE2 AI 處理器，展示手掌靜脈認證、臉部偵測、臉部辨識、臉部關鍵點偵測、頭部姿勢判斷、手部偵測、手部關鍵點偵測和物件偵測。另外，奇景WE2還能進行人臉網格分析（facial mesh analysis），執行傳統上需要獨立圖形硬體，才能執行的複雜模型，為一項突破性的成就，因為此功能可直接在微型終端設備上，以超低功耗運作，並實現專業級電腦視覺和感知人工智慧功能。
最後，奇景還將在 CES 2024 發表一系列可立即量產的智慧感測模組WiseEye Module。奇景多功能智慧感測模組，為整合電腦視覺硬體和軟體平台，內含奇景的低功耗 CMOS 影像感測器、WE1 或 WE2 AI 處理器，以及奇景自有 DNN 模型組成。
奇景多功能智慧感測模組，專為降低開發的進入門檻而設計，並支援多種應用，例如數字讀數、人數統計和物件偵測。憑藉出色的無需程式碼／低程式碼（No-Code ／ Low-Code）人工智慧、輕巧迷你外形和通用接口，提供使用者輕鬆且即插即用的用戶體驗。
於CES 2024中，奇景也將與眾多生態系統合作夥伴，展示各式終端 AI 應用合作成果，例如與矽遞科技（Seeed Studio）的電池供電終端 AI 開發板、德施曼（Desman）的智慧門鎖、村田製作所（Murata）的智慧抄錶系統，和見臻科技（Ganzin）的運用於混合實境眼鏡中的眼球追踪裝置，展現奇景與生態系統合作夥伴整合的合作成果，以擴大市場覆蓋範圍。
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