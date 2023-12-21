今年最後1場除息大秀自18日開跑，高達24檔債券ETF於12月除息，其中00687B（國泰20年美債）率先於當日中午完成填息，費時不到1天，11.3萬受益人爽領0.35元股息，年前大紅包入袋。除00687B急遞第5次追募申請，國泰投信另1檔00933B（國泰10Y+金融債）上市僅2個月，就賣破200億元規模，同樣達到可募集額度上限，也正申請追募中。
00687B因調整除息月至3、6、9、12月，今年合計配出5次息，「第5配」雖然只累積2個月債息，但仍加碼配出0.35元，吸引投資人加碼買進，本月以來受益人數自月初的9.4萬人，跳增至12/15的11.3萬人，增幅近2成。
由於美國Fed主席鮑爾暗示明（2024）年將降息3次，除普遍預料年中開始降息，還有市場人士認為，不排除提前至3月開啟降息循環，也推升債券ETF價量齊揚。
以00687B為例，至12/19止，連6個交易日登原型債券ETF成交王，15日更創下13萬張的交易天量，改寫自身紀錄，同步推高基金規模至810億元受益人、成交量、規模三方面同創新高。
因為買氣爆棚，00687B已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，國泰投信公告14日起暫停受理初級市場申購，並遞出第5次追募申請。而另1檔上市2個月就破200億元規模的00933B，也達可募集額度上限、申請追募中。
投信分析，近期債券正夯，但宜挑選溢價幅度穩定維持在1%以內的產品，較能保障投資人不會吃虧買貴，雖上述2檔ETF已經暫停初級市場申購，但一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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