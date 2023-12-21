當競爭對手NIKE、Adidas陷入庫存危機，全球產業都面臨宏觀經濟不佳的威脅時，不被市場看好的迪卡儂維持穩定成長的節奏，去年全球營收高達154億歐元（約新台幣5282億）成長逾11%，背後關鍵在於迪卡儂的營運策略發威了穩定軍心的驚人效果。

迪卡儂被譽為「運動界Costco」將大賣場銷售模式套用在銷售運動產品上，選擇在郊區蓋直營大店，除了做出市場區隔，還能透過更大的面積販售更多商品，利用倉儲式銷售、自有品牌管理供應鏈省下成本，再以較為低廉的價格出售，進而吸引消費者上門，形成正向循環。

廣大的商場面積讓消費者攜家帶眷上門，足夠的體驗空間增加購買意願，便宜、實用且方便成為迪卡儂奪勝的關鍵，即使起初進軍大陸市場並不順利，首間店面從選址就不順利，雖然無法找到媲美法國的上千坪商場，最終也透過600坪的店面踏出重要一步。

近年全球經濟因快速升息陷入疲軟，消費者降低消費購買高價商品的意願，迪卡儂仍然靠著高CP值特色穩住陣腳，而且當其他運動品牌還在為此苦惱之際，迪卡儂已經踏出下一步。

先前傳出，迪卡儂有意逢高出脫大陸迪卡儂的部分持股，並將營運重心轉至近年大爆發的印度市場，去年印度市場的營運數字就成長37%至新台幣150億左右，迪卡儂也承諾未來5內會在印度零售、物流及製造業務投入1億歐元（約新台幣34億）的驚人規模。