【時報-台北電】美元走強，周三ICE棉花期貨回落；受累於美元上漲，削弱投資人以美元計價的棉花更顯昂貴，加上穀物市場疲軟，致期棉跌近1%。

鄭棉為連5日下跌，由於下游棉紗市場交投一般，補庫意願較低，新棉供應寬鬆，短期需求偏弱，市場對於鄭棉信心不足，令期價跌近1%。

終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌0.31%，報每磅79.21美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.39%，報每公噸15290人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)

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