【時報-台北電】原油走強，周三大阪期膠反彈3%；因歐美油價昨收上揚，促使製造商放棄從石油中提取合成橡膠，進而提振天膠市場。加上日本央行未就何時退出負利率政策給出任何暗示，因此投資人原先的謹慎態度逐漸減弱，日經指數收逾5個月高點，終場大阪期膠反彈3%；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨漲3%，報每公斤240.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.5%，報每公斤145.20美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲1%，收於每噸13715元人民幣。

亞洲現貨市場，追隨區域橡膠期貨市場和原油價格上漲的影響；其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.7%，報每公斤60.97泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.1%，現貨價每公斤148.40美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)