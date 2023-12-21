【時報-台北電】原油走強，周三大阪期膠反彈3%；因歐美油價昨收上揚，促使製造商放棄從石油中提取合成橡膠，進而提振天膠市場。加上日本央行未就何時退出負利率政策給出任何暗示，因此投資人原先的謹慎態度逐漸減弱，日經指數收逾5個月高點，終場大阪期膠反彈3%；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨漲3%，報每公斤240.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.5%，報每公斤145.20美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲1%，收於每噸13715元人民幣。
亞洲現貨市場，追隨區域橡膠期貨市場和原油價格上漲的影響；其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.7%，報每公斤60.97泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.1%，現貨價每公斤148.40美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：