十大癌症洗牌，肺癌擠下大腸癌，成為癌症發生人數第一位，民眾除早篩早診外，提早治療與預防復發至關重要。由中山醫療社團法人中山醫院與天明製藥股份有限公司GTP細胞製備場所合作Timing-NKR（自然殺手細胞）第一至三期實體癌，獲衛福部核准，七種適應症：肺癌、肝癌、結腸直腸癌、乳癌、胃癌、頭頸癌（含鼻咽癌）、食道癌，提供腫瘤尚未廣泛擴散或早期轉移的治療新選擇。

全台首家通過衛福部自體免疫細胞（NK）治療第一至三期實體癌核准，經標準治療無效，由台北中山醫院中山天明細胞治療中心治療團隊執行，團隊包括：賴基銘醫師、李世明醫師。

中山天明細胞治療中心負責人賴基銘教授表示，晚期癌症治療的困境相當多元，包括：腫瘤無法切除乾淨與癌細胞已廣泛轉移，還有患者本身的體能、免疫及營養狀態都是原因。

賴基銘教授表示，未來經標準治療無效或是不可執行，包括追蹤期間再復發患者，即可考慮選擇NK免疫細胞治療。NK免疫細胞治療是種很溫和的輔助治療手段，讓需要的患者可提早接受治療，增加免疫力相當重要。第一至三期實體癌使用NK細胞治療介入，在治療上有助於病情穩定，同時下降腫瘤抗原指標，並有助於提升免疫功能。

天明製藥董事長詹詠寧指出，NK免疫細胞被譽為抗癌的第一道防線，天明製藥Timing-NKR優於傳統細胞製程，擴增能力強、高效的細胞毒殺功能，將有助整體療效與生活品質的提升，更可彌補過往癌末患者在免疫力衰弱不足時才能接受免疫細胞治療之困境。

天明精準GTP細胞製備中心依照《特管辦法》NK實體癌第四期已核准醫院：中山醫療社團法人中山醫院、澄清綜合醫院中港分院。

NK實體癌第四期、第一至三期審查中醫院：輔仁大學附設醫院、台安醫院雙十分院、中山醫學大學附設醫院。與亞東紀念醫院合作開發TIL（腫瘤浸潤淋巴球細胞）治療技術，將以實體癌第四期計畫向主管機關提出申請。