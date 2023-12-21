微風慈善基金會攜手阿舍食品連續6年在微風廣場舉辦公益活動，於12月16日舉辦「挽袖捐熱血 微風分享愛」捐血活動，今年特別邀請台北市市長蔣萬安先生擔任捐血公益大使，市長當日更是親自到場，熱情呼籲更多民眾加入捐血行列。此外，市長也親自登上捐血車，送上來自法國巴黎頂級麵包名店MAISON KAYSER的餐盒，以表達對醫護人員的慰問與感謝，同時向現場等待捐血的民眾分發暖暖包，感謝他們不畏寒冬前來奉獻愛心。微風女神佟凱玲也現身與市長互動，進行捐血冷知識快問快答，讓現場觀眾更瞭解捐血相關知識。
為了感謝在寒冬中熱情到場響應的捐血民眾，微風慈善基金會準備多項好禮，除了微風現金禮券外，前100名完成捐血者再贈真心台菜「暖心團圓湯圓」兌換券，立即享用暖心又暖胃的美味湯圓，更加碼抽微風影城電影票，讓民眾在捐血後享受美好的午後時光。另外，為鼓勵集團員工加入捐血行列，當日完成捐血的員工，最多享有4小時的志工假。
蔣萬安市長表示，冬季醫療用血需求增加，鼓勵市民在身體健康狀況許可下，踴躍出來捐血。在短短7小時的時間，超過350位民眾參與，募得超過421袋熱血，為血庫注入新血。參與民眾除了獲贈精美禮品外，微風更結合公益，活動結束後將依捐血人數再捐出阿舍乾麵，將愛傳遞到育幼院及食物銀行。
以實際行動踐行ESG企業社會責任的微風慈善基金會，持續致力於傳播良善力量，並秉持著回饋社會的信念。這樣的善舉不僅僅是關乎捐贈一份愛心，更助力解決血液短缺的挑戰。血荒的問題在季節變換中常常顯得尤為突出，而微風慈善基金會希望通過呼籲捐血，將這一社會問題引起更多關注，期待透過這份持續的愛心，讓溫暖持續傳遞。
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