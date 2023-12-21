【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●InfraCap投資組合經理Jay Hatfield表示，股市幾乎站上歷史高點，但之後遭逢反壓。這波下跌「殺聲隆隆」，市場從高溫急速轉冷。這波拋售之猛烈令人驚訝，但想到股市已經漲了多高，這也是合理。

●GLOBALT Investments資深投資組合經理Thomas Martin表示，美股在12月大漲，投資人信心高昂，在幾乎創下紀錄的極短時間內從看空轉向看多，於是現在市場想問「然後呢」？

●GLOBALT Investments資深投資組合經理Keith Buchanan表示，市場已經超買，由此來看，像這樣的拉回是自然的事，今天是技術面大於基本面。

●有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos周三撰文表示，聯準會主席鮑爾日前突然「放鴿」，表明該央行的緊縮周期已經結束且已經開始討論降息，但之後多位轄區聯準銀行總裁卻接連「放鷹」，顯示其內部的政策立場曖昧不明，降息的時機與幅度難以預判，看得市場一頭霧水。