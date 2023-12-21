【時報-台北電】靜待美經濟數據，周三紐約期金跌近1%；由於本周將出爐的一連串的經濟數據，以尋找和美國聯準會(Fed)貨幣政策有關的最新線索，加上美元上漲，以美元計價的黃金更加昂貴，並令金價終止為連2日上漲。

分析師認為，考量到地緣政治風險，包括美國明年2024年的總統大選，會設法把黃金納入投資組合，進而使金價在每盎司2000美元以上，並大致保持漲勢。

終場收盤報價，2月黃金跌4.40美元，報每盎司2047.70美元，3月白銀漲0.31美元，報每盎司24.63美元，1月白金漲8.20美元，報每盎司974.00美元，3月鈀金跌14.00美元，報每盎司1226.90美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)