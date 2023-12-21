【時報-台北電】運價疲軟，周三BDI指數續挫逾3%；受累於大西洋區需求疲軟，令多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少超過1650美元，此外紅海貨輪遇襲事件，分析師認為因替代航線緣故，恐導致航程長度急劇增加，終場波羅的海乾散貨BDI指數續挫逾3%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌69點，收2150點，跌幅3.1%；海岬型運費指數(BCI)下跌200點，收3530點，跌幅5.4%；其平均日租金為每艘29278美元，減少1658美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲2點，收作1917點，漲幅0.1%，其平均日租金為每艘17252美元，增加21美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌11點，收作1397點，跌幅0.8%。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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