【時報-台北電】美股遇調節賣壓，四大指數均跌，台積電ADR下挫3.7%。台積電(2330)今(21日)跳空開低跌8元，台股同步跳空下跌近百點開出，盤中跌192點至17442點，失守5日線(約17609點)及10日均線(約17542點)，隨後回到17500點附近，多頭試圖力守月線(約17441點)支撐。

台積電今失守短均線，暫力守月線576元；AI一軍緯創(3231)等隨台股開低，貨櫃航運股陽明(2609)吸引買盤強攻，以及生技及防疫概念股吸引避險資金，成為今早人氣股及撐盤要角，並引領指數跌幅略收斂。

周三美股短線遇調節賣壓影響，四大指數全數收跌，跌幅介於2.86%至1.27%。

美股終結近來聯準會轉向鴿派帶動的強勁升勢。標普500指數創9月以來最大單日百分比跌幅。道瓊與那斯達克指數連9漲止步。

周三台股以紅K作收，整體走勢於17600點上下震盪，終場收漲58.65點，為17635.2點，成交金額增為3358億元。

國票投顧表示，雖短線台股多空交戰激烈，所幸當前量能充沛，預期待後續消化獲利了結賣壓後，有望再展開新一輪攻勢。操作建議，近期跌深AI伺服器概念族群，再次獲資金進駐，預期後續仍有表現機會；另太陽能族群，近期股價剛發動，並突破先前整理平台，可趁此時卡位，並掌握波段行情的機會。

在Fed決議落幕之後，市場焦點將回歸經濟面，本周主要集中在台灣時間12月22日，當晚美國將公布核心PCE、消費者信心指數、1年期通膨預期，留意國際股市波動。

凱基投顧表示，集中市場於上周五創下17743高點後，本周呈現價穩量縮，11月以來台股「放量上攻、價穩量縮」多頭節奏延續中，在量價結構沒有改變，以及12月4日高點17516沒有正式失守前，集中市場多頭架構或將延續。電子股成交比重回溫，AI伺服器或將成為近期電子股再攻的關鍵，個別族群留意AI PC、遊戲、連接線器、半導體封測材料、IC設計。（編輯：沈培華）