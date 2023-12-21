澄霖國際日前正式更名為澄霖生醫，投入生醫產業，積極朝向生技產業IPO目標努力。11月與富禾生醫簽署細胞技術授權合作意向書，共同開發細胞治療市場。

澄霖生醫由創辦人暨營運長陳旻詩及董事長陳品宏兩兄弟創建，經營哲學「永續、共好、健康」，其以國人的健康為首要準則，秉持「預防醫學」之理念，致力於研發主成分天然的產品，讓國人「活得好、活得漂亮」。

澄霖生醫產業持續不斷精進與努力，透過產品、技術、服務，期善盡維護國人健康之責任，目前已跨足化妝保養品、醫美等，凡屬生活、生物及醫療、醫材、醫藥類之科技產品，均為澄霖生醫未來發展之目標。

澄霖生醫對於碳權及減碳環保觀念算是企業投入環保責任的先驅，公司於90年代開始植樹，全園區無毒、自然、永續，負責任的森林經營，期望打造一個善循環的概念，使人們愛護環境、珍惜擁有的一切。同時倡導讓人們了解維持自然環境健康的重要觀念。

澄霖生醫沉香結合牛樟芝申請政府SBIR計畫，榮獲103年度經濟部SBIR計畫，著手進行「沉香萃取物改善糖尿病腎病變的研究」，並投入保健食品開發，拓展沉香用途。澄霖生醫的牛樟芝原料也獲得第一藥品及六琉堂兩大日本製藥商肯定，成為主要供應商。更開發獨家專利於台、中、美的牛樟芝食品。

董事長陳品宏將生技保健食品與沉香香氛產品整合定位打造新品牌，開發更多健康不含農藥的天然健康食品，期望能夠為國人的健康盡一份心力。澄霖生醫健字號申請中的產品包括「衛有酵」、「養聖精華膠囊」、「牛樟芝膠囊」同時也規劃每年都會有至少一款健字號產出，目前澄霖生醫也積極將生技保健食品與沉香香氛產品進軍馬來西亞、日本、印尼、新加坡。

澄霖生醫兩兄弟，對於企業公益的投入也不遺餘力，曾參與台積電慈善基金會董事長張淑芬「散播愛的影響力」，持續傾聽社會需求，其長期關懷高齡長輩的生活的活動。張淑芬曾帶領團隊來到了澄霖沉香味道森林館進行孝道推廣，走訪雲林地方及虎尾安溪社區發展協會親上第一線了解當地需求，讓愛與善在各個角落發光發熱。澄霖也積極參與跟隨台積電慈善基金會張淑芬董事長的引路把愛散播到各個角落。