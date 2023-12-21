台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC），12月18日假台灣設計研究院，舉辦「2023玩具與孕嬰童用品創意設計競賽暨優良產品頒獎典禮」、「2023年ST安全玩具標誌優良廠商表揚活動」，邀請經濟部主秘楊志清、標準檢驗局長官等，頒發獎牌給推動ST安全玩具制度安全標誌優良廠商。

TCC董事長黃獻平表示，玩具暨孕嬰童用品創意設計競賽至今已累積超過上萬件作品，部分獲獎作品量產上市，獎金頒發累積超過新台幣2,200萬元。今年競賽共3類，分別為「0-14歲孩童之玩具」、「孕嬰童用品類」及因應社會趨勢與發展，新增「50歲以上長者之玩具」。來自全國大專院校及高中職設計相關科系，近400件作品參加，報名參賽相當踴躍，設計水準大幅提升。

另外，該中心今年首度舉辦「2023優良玩具與孕嬰童用品選拔」，依據創新、功能、外觀、安全等4個面向進行評選，參與廠商呈現多元化格局。展現了產業的生機與多元發展，更促進了產業之間的交流合作。

本屆設計競賽經過初選與決選的嚴格篩選，共計18件優秀作品獲得「設計競賽獎項」及12件優秀產品獲得「優良產品獎項」。獲「2023玩具與孕嬰童用品創意設計競賽」金獎，獎金新台幣10萬元，由「高雄科技大學工業設計系三年級李虹萱同學」設計的「Ball and Rod組合球益智積木」獲獎，「2023我國優良玩具與孕童用品選拔」金獎，由美弗公司設計的「UDI H1智能高效蒸氣烘乾消毒鍋」獲獎。