人工智慧（AI）技術近年來快速發展，並於各種領域大量運用，故有對人工智慧技術之影響提出樂觀預測者。甚有認為人工智慧技術採用，於未來將對全球經濟產生爆炸性影響。無可否認，人工智慧技術對於提高人類勞動力之邊際生產力具重要性，新技術為人類勞動力開闢新用途，擴大對生產的貢獻。或有認為教授、律師等具悠久性職業，將來亦可經由人工智慧所生新技術完成更多工作，並實現更有效率的生產流程。因此或有預測，甚而某些職業將會面臨淘汰之窘境。現今許多服務和生產工作之障礙在於靈活度、判斷力及知識綜整之不足，故將人工智慧技術運用於自動化作業之過程，未來可能勝任此類任務，將有助於大幅提高生產力。

現今勞動生產力不足之處，於人工智慧技術發展後或可因此改善。新技術可補充人類勞動力，使其更有效率、執行更高品質之工作以完成任務。人工智慧研究的焦點在於實現與人類同等狀態，即實現模仿或甚而得超越人類能力的通用人工智慧。

■AI應與人類互補，而非取而代之

本文認為，人工智慧技術發展之重點應在於鼓勵自動化，但無法取代傳統人力之智慧，因此其應發展出與人類互補而非取代之道路。因此應將人工智慧的發展，作為補充人類勞動力技能和專業知識的機會。且其得以就相關作業流程進行監管、協助與客戶溝通，以及提供更複雜工作之專業知識和判斷。

現有人工智慧技術廣泛運用，而其開發人可輕易取得消費者各種資料，且以數位廣告等方式吸引消費者注意。因此政府需要為所有消費者建立各種資料之明確保護措施，並發展出更多樣化的商業模式促使競爭。且為激勵業者發展相關措施藉以提供與人類勞動力互補的技術選擇，政府應致力建置為妥適的稅收結構，使僱用勞動力以及投資設備和軟體的邊際稅率得以均衡發展。

而就人工智慧技術發展而受影響之勞工，政府應使勞工在此等浪潮中進行轉變。並限制將未經測試的人工智慧技術之使用，藉以避免可能產生之風險，藉以降低各種傷害發生。而與人類互補的人工智慧技術的研究和開發，亦需更多的支持，因此政府應促進對人工智慧技術與人類專業知識結合的技術發展，並使其產生優質之競爭暨投資，以改善社會上各式重要工作與機制之運行。政府亦應以各種方式建立人工智慧諮詢部門，藉以使受監管之機構或團體得以採取及時且有效的決策。人工智慧若得以引導致與人類更互補的道路，同時利用其解決緊迫的社會問題，那麼將可使各界得以受益。

就金融業而言，金融服務業應係人工智慧發展下之重要受益者，其得以更好運用與保護資產暨預測市場之發展。但從另一角度觀察，若人工智慧引發詐欺、網路犯罪，甚至金融危機，各界將可能遭受前所未有之嚴重損失。因而如何避免濫用並確保人工智慧技術之安全、合乎法律規範結構之運用實為當務之急。

吾人應認知人工智慧無法取代人腦，完全藉由人工智慧運作的過程或許將產生若干風險，應此對演算法所生之內容進行解釋、瞭解暨檢視為誠為重要事項。現今人類在遇到意外情況時，其得藉由人類知識與經驗做出更明智的決策，而人工智慧技術就此應難以超越。人工智慧技術現今雖有相當的運用，但其優勢或將隨情境之複雜性而減弱。

■AI可載舟也可覆舟，風險監管當務之急

人工智慧技術之運用亦可能會加劇金融脆弱性之情形，其或可能促進羊群效應。人工智慧雖得提供前所未見的預測能力，其或可提高效率、擴大金融包容性或緩解風險提供重大機會。但現今金融監管措施應考慮是否得以解決金融領域廣泛採用深度學習之人工智慧技術帶來之系統性風險，且人工智慧技術之採用或可能加劇風險之發生與惡化。

因人工智慧技術之運行，係根據過往的資料進行運作，在前所未有的情況下，此等資料可能無法反映現實之情境。因此，大量使用不透明的人工智慧技術或將會產生新的系統性風險。且此等未經驗證之新技術可以迅速放大負面效應之循環，因此就人工智慧技術如何進行驗證，並對其進行監督與管理，藉以避免帶來額外風險，實為金融監理機關之當務之急。

而目前開始大量採用人工智慧技術協助運作之金融機構，亦應思考如何就其使用之技術進行更為妥適之安全檢證，並對金融監理機關與社會大眾為妥適之說明與保證，始得以確保金融消費之安全。