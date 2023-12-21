【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周三收盤上漲。英國通膨的快速降溫，提振了英國股市；同時德國PPI也下降；而製藥廠Argenx因藥物研究的失敗，股價大跌，拖累了比利時股市。
周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲0.9點或0.19%，為477.94點。
數據顯示，英國11月通膨率跌到近兩年新低水準，市場感到欣慰，並押注於英國央行(BoE)在明年上半開始降息，英國股市上漲1.0%。
然而投資人在衡量歐洲央行(ECB)官員的言論之後，歐洲其它地區股市暫停了漲勢。德國股市小跌0.1%，法國股市漲0.1%。
稍早歐洲央行兩位著名鷹派人士，包括德國央行行長Joachim Nagel和荷蘭央行行長Klaas Knot，他們試圖說服交易員不要押注即將到來的降息。
最近幾周由於通膨下降和經濟放緩的證據，顯示聯準會和歐洲央行將採取鴿派政策，帶動了歐美股市的上漲。
線上交易平台IG首席市場分析師Chris Beauchamp表示：「對於英國投資者來說，通膨的幽靈已經轉變成聖誕老人」。「股市似乎確實會在聖誕節之前反彈，而且考慮到基金經理(股市)的配置仍然偏低，油箱裡可能仍有足夠的燃料，讓漲勢持續到一月以後」。
數據顯示，德國11月生產者價格(PPI)降幅超出預期。
由於對明年貨幣政策寬鬆的寄望，泛歐Stoxx 600指數今年以來已經上漲13%，其中德國和法國股市此前創歷史新高，目前都徘徊在新高附近。
在個別股票中，Argenx大跌25.6%，報308.8歐元；該公司一款免疫藥物未能在患有兩種皮膚病的病患上通過研究試驗。
比利時股市BEL指數下跌2.4%。
西班牙電信(Telefonica)上漲3.2%，稍早西班牙政府說，將購買該公司10%股份，以抵禦沙烏地阿拉伯的收購行動。
德國郵政下跌1.9%，此前美國子公司聯邦快遞(FedEx)下調全年營收預期，並公布了低於預期的季度營收。
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