【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)旗下元宇宙內容平台VIVERSE宣布，與華納音樂台灣跨界合作，華納音樂台灣旗下虛擬藝人及VTuber「NANA」首次登陸元宇宙，跳脫二次元框架，展現虛擬藝人全新面貌。VIVERSE並結合VIVE Mars虛擬製片系統提供的虛擬偶像解決方案，為《NANA JUMP 華語音樂翻唱宇宙》IP計畫量身打造3D互動場景。
華納音樂於去年推出《NANA JUMP華語音樂翻唱宇宙》IP計畫，開創華語音樂先例，打造旗下首位虛擬藝人NANA，如今透過VIVERSE團隊的沉浸式3D互動空間技術，將MV中《NANA JUMP》世界落實成3D空間。VIVERSE總經理林俊吳表示，VIVERSE自推出以來致力於為Z世代的內容創作者打造一個能充分展現自我的舞台。透過VIVERSE及VIVE Mars虛擬偶像解決方案，為VTuber等內容創作者提供了低進入門檻的經營及創作模式。VIVERSE讓虛擬藝人NANA在元宇宙展現全新面貌，同時，也將攜手華納音樂台灣持續探索新時代娛樂表現的無限可能。
華納音樂台灣董事總經理楊國修表示，《NANA JUMP》專案不但獲得文策院的支持，也和HTC VIVERSE共同建立了全新的音樂互動空間，它超越實體音樂會和二次元影像的限制，並支持有才華的藝術家的創作。
根據YouTube今年稍早的研究指出，有52%的受訪者在過去12個月中曾經看過VTuber或虛擬偶像的影片。無論是經紀公司推出的虛擬偶像和藝人、抑或是想展現自我的虛擬網紅和 VTuber，宏達電提供虛擬偶像解決方案，讓虛擬偶像和VTuber打破二次元，進入元宇宙。
宏達電VIVERSE在創立之初即支援虛擬化身(Avatar)通用格式VRM，透過VIVERSE擅長的3D視覺及互動技術，為虛擬偶像打造符合人設和世界觀的3D空間場景，讓虛擬偶像不再受限於平面影片框架。
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