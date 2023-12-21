【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.1012元，較前一交易日貶值0.46分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2023年12月21日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.1012元，1歐元對人民幣7.7775元，100日元對人民幣4.9553元，1港元對人民幣0.90984元，1英鎊對人民幣8.9858元，1澳大利亞元對人民幣4.7893元，1新西蘭元對人民幣4.4479元，1新加坡元對人民幣5.3354元，1瑞士法郎對人民幣8.2431元，1加拿大元對人民幣5.3223元，人民幣1元對0.65625馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.7426俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5768南非蘭特，人民幣1元對182.76韓元，人民幣1元對0.51692阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52771沙特里亞爾，人民幣1元對49.4214匈牙利福林，人民幣1元對0.55937波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9597丹麥克朗，人民幣1元對1.4313瑞典克朗，人民幣1元對1.4569挪威克朗，挪威人民幣1元對4.10??022土耳其里拉，人民幣1元對2.4149墨西哥比索，人民幣1元對4.9121泰銖。(編輯：廖小蕎)

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