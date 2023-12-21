【時報-台北電】因受持續較低的庫存，以及2月春節連續假期之前，部份鋼廠已陸續開始採購，進行冬季補貨預期的支撐，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格反彈上揚，但由於鋼廠設備整修維護增加，導致需求下降，則限制了鐵礦石價格漲幅。
分析師表示，中鋼集團分析師在報告中表示，隨著一月交貨貨物的結算臨近，近月合約價格獲得支撐，而貿易商則面臨交易量限制，以及2月春節假期前，一些鋼廠已陸續開始採購消費，進行冬季補庫動作，疊加，中國房地產開發商龍湖集團周三傳出提前向債權人支付貸款的消息，進一步提振了整體市場情緒，然而，需求持續下降，由於原物料價格上漲，上海期貨交易所鋼鐵基準價格上漲，貿易商購買興趣低迷，預計將成為主要煉鋼原料價格的阻力。
終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.64%，報每噸123.22美元；62%鐵礦石近月漲0.42%，報每噸135.02美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.33%，報每噸874.5人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)
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