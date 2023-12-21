2023全國大專校院暨高中職永續發展創新創意應用競賽，12月10日假龍華科技大學舉行決賽，吸引來自全國19所大專校院與高中職校共69組隊伍參賽，龍華科大學生團隊以作品「高爾槌球計分系統」榮獲大專組第一名。
此次競賽共有來自12所大專院校及7所高中職、69組隊伍報名。
經初審後，大專校院和高中職各有9組參加決賽，評審團邀請來自企業的主管及高中職校長和老師擔任，大專院校組第1名為龍華科技大學「高爾槌球計分系統」、第2名為勤益科技大學「美每餐系統」、第3名為國立雲林科技大學「永續生命線」。
高中職第1名為三重商工碳翼行者隊尋根「碳」「抵」、第2名為三重商工我說的都隊「SDGs12 責任消費與生產」、第3名為國立苗栗高中氣候大富翁「如何為兒童建立氣候行動的相關知能」。
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