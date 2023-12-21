根據研究指出，不少人有失憶或是要依賴記事本才能想清楚任何事情，台灣記憶力教父學習大師戴維思（DAVIS）在30年前就叱吒風雲，不少電視節目、媒體，連李敖都訪問過他，他如同賈伯斯一樣有超強頭腦，他推出的課程更吸引不少政商名流慕名而來。
1985年蘋果聯合創辦人史蒂夫‧喬布斯創立NEXT電腦後於11年後重返蘋果，將其打造成極具影響力的品牌，在這段被稱為「荒野年」的時間裡，他提升了管理技能並開發了創新的操作系統，最終銷售給蘋果。戴維思（DAVIS）離開台灣的11年「荒野年」中，透過合作出版《LQ,學習智商》、全球教學巡迴、為雙胞胎孩子提供多語言學習環境。
為慶祝2024年在台引入學習技巧30周年，戴維思計劃推出「DAVIS 2.0」，融合全球經驗和互聯網，並與科技公司合作線上互動學習，此外他還將製作YouTube和播客節目分享他的全球教學經驗，戴維思課程諮詢專線：0980-294-932。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：