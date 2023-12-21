根據研究指出，不少人有失憶或是要依賴記事本才能想清楚任何事情，台灣記憶力教父學習大師戴維思（DAVIS）在30年前就叱吒風雲，不少電視節目、媒體，連李敖都訪問過他，他如同賈伯斯一樣有超強頭腦，他推出的課程更吸引不少政商名流慕名而來。

1985年蘋果聯合創辦人史蒂夫‧喬布斯創立NEXT電腦後於11年後重返蘋果，將其打造成極具影響力的品牌，在這段被稱為「荒野年」的時間裡，他提升了管理技能並開發了創新的操作系統，最終銷售給蘋果。戴維思（DAVIS）離開台灣的11年「荒野年」中，透過合作出版《LQ,學習智商》、全球教學巡迴、為雙胞胎孩子提供多語言學習環境。

為慶祝2024年在台引入學習技巧30周年，戴維思計劃推出「DAVIS 2.0」，融合全球經驗和互聯網，並與科技公司合作線上互動學習，此外他還將製作YouTube和播客節目分享他的全球教學經驗，戴維思課程諮詢專線：0980-294-932。