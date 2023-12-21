甫於12月7日至10日於台北南港展覽館舉辦之「2023台北國際建築建材暨產品展」為全台建築、建材業界一大盛事，眾多攤位中尤以冠軍建材攜手國山萊特利共同合作之「節能外牆厚磚乾掛系統」，領先業界獲得財團法人台灣建築中心所認證之「高性能綠建材標章」成為最受矚目焦點。

「高性能綠建材」係指建材克服傳統限制或缺陷，在性能品質上有高度表現，符合「防音」及「節能」等各項指標。在冠軍建材邀約下，國山萊特利秉持著超前部署的一貫信念，於數年前即投入研發「節能外牆乾掛系統」，並取得多項發明專利，並在這次合作中提供。且2022年11月取得由國立成功大學能源科技與策略研究中心之「建材熱傳透率檢測報告」，2023年7月通過ILAC-TAF認證-兆立實驗室之4,500pa空縫測試，無破壞、無永久變形，為全國第一家厚磚建立了里程碑。除了安全性佳、抗風壓、抗震之外，也能透過節能減碳，減少建築物熱能達到節能效果為地球環境善盡心力，符合「2050淨零碳排」趨勢，在展會現場詢問人潮不斷。

冠軍建材＋國山萊特利發明專利五金之「乾掛卡扣式工法」，可阻隔牆面受到太陽輻射熱能的直接照射，在掛磚與牆體面留設間距，利用氣體流動降低牆體與外部穿透室內的溫度，達到減能減碳的目的，因此又稱為「綠色工法」，此工法將迎合未來政府訂定之低碳綠建築指標，除了建材採用綠建材之外，能使建物外殼節能之施工方式，勢必為未來市場主流。

國山萊特利副總徐崇勤分享，近年因淨零碳排已成為全球趨勢，國山萊特利榮獲多國發明專利之「乾掛卡扣式工法」，具有隔熱（節能）、同時高抗污、低維護成本，並通過國家地震中心震度7測試及17級蒲氏風壓測試、CWCT TN76耐衝擊性能試驗（約600kgf）安全無虞。

冠軍建材攜手國山萊特利發明專利工法，於2023年12月剛獲得「高性能綠建材標章」，該公司表示感謝主辦單位肯定與客戶支持，未來將持續投入研發施工快速，降低人力及時間成本，具備安全、方便及節能減碳的施工方式一起守護地球永續。