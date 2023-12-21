年底開銷多，除了消費要精準，規劃保障也應鎖定高CP保單，把錢花在刀口上。為幫助民眾輕鬆提高保障，政府鼓勵保險業推出堪稱國民保單之「小額終老保險」，讓國人以小額保費補足終身壽險保障，保好保滿最安心。

「小額終老保險」包括高CP值、保費便宜、門檻低、免體檢及終身保障等5大優點，被譽為國民保單實至名歸。第一金人壽指出，「小額終老保險」一開賣就廣獲好評，且今年5月起，政府更放寬投保金額和投保件數限制，每人最高可投保90萬元、最多可投保4件，不論是否已有投保壽險，都可再透過「小額終老保險」提高終身壽險保障，守護珍愛的家人。

壽險不分族群，是大家都需要的基本保障，為讓投保方式更親民且便利，第一金人壽的「珍愛ｅ起小額終老保險」，能透過第一金人壽24小時網路投保平台規劃。第一金人壽總經理林元輝說明，「珍愛ｅ起小額終老保險」比一般市售終身壽險便宜，只要18足歲就能投保，且愈早投保保費愈低，建議民眾滑滑手機、盡早築起防護網。

例如，18足歲的小美投保繳費20年期、保額90萬元的「珍愛ｅ起小額終老保險」，再搭配保額10萬元之「珍愛ｅ起小額傷害保險附約」，每天保費換算下來只要約41元，就能購足基礎保障，也不用擔心荷包失血。

為回饋民眾，即日起至12月31日，加入第一金人壽網路投保會員，先領50元超商購物金，網路投保「珍愛ｅ起小額終老保險」，再享好禮雙重抽：投保保費滿500元，即可抽伊萊克斯空氣清淨機及即享券200元好禮。