KPMG安侯建業聯合會計師事務所20日舉辦「夢想實現 希望無限」捐贈活動，吸引13家企業客戶響應，慷慨捐贈共214台電腦。除進行電腦捐贈活動外，更號召同仁化身耶誕愛心天使，認購20所台灣偏鄉小學792件運動球鞋、外套、後背包及耳機，作為小朋友的耶誕禮物。
KPMG安侯建業主席陳俊光表示，KPMG從2006年至今每年12月都會舉辦慈善月捐贈活動，至今已邁入第18年，很感謝客戶與企業的愛心支持，使得每年慈善活動可以延續。陳俊光說，偏鄉的數位資源需要社會的長期注入，創造更多公平學習機會。因此，KPMG安侯建業更堅定地持續捐贈電腦給需要的單位，協助他們有相對友善的學習環境。今年度有13家客戶響應並共同捐贈214台二手電腦至45家數位機會學習中心（DOC）、偏遠學校及社福機構，這除了讓偏鄉的朋友們擁有更多學習機會及資源，也藉此幫助社福機構老師提升對弱勢朋友照顧的品質。
除了電腦捐贈外，同仁也自發性認購運動球鞋、外套、後背包及耳機送至偏鄉小學，今年再次送愛至20所偏鄉小學，創下歷年以來最多所小學的紀錄。而許多運動和學習用品客戶及合作廠商，包括亞瑟士、美津濃、倚天酷碁、GIORDANO台灣分公司、享通運動用品、台灣永興東潤、必爾斯藍基及其經銷商微笑運動用品等，共8家企業都共襄盛舉。
KPMG安侯建業永續長于紀隆更表示，社會公益一直是KPMG重視的企業文化之一，尤其每年的11、12月份，更是事務所的「公益忙季」，所內的合夥人、同仁們都熱情響應公益，充滿感恩，也從中有許多學習。而在11月底前，同仁們也在很短時間內，用愛心掃空792位偏鄉孩童們的耶誕願望，將溫暖送到需要的角落。
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