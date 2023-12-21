全國農業金庫於「2023年度最喜愛幸福企業評選活動」，受評審青睞，獲得「銀獎」肯定。幸福企業選拔方式為廠商自薦或網友推薦，由主辦單位評選小組針對資訊正確性、福利制度、勞資關係公開資訊進行蒐集與審核，經由初選、網路票選、秘密客評比，以及主辦方邀請專家學者組成顧問團隊的評選，共逾3,200家廠商參與。
全國農業金庫長期致力成為員工心中的幸福企業，為激勵員工士氣並有效延攬及留住人才，提供穩定的薪資待遇，並給予工作獎金、考核獎金、績效獎金等各項獎金，另針對結婚生育津貼、急難救助補助、進修補助、員工旅遊等給予各項福利補助，以及優於勞基法之休假制度等。
全國農業金庫除創造健全之職場環境，同時落實健康關懷，定期為員工提供特約醫護人員臨場健康服務、健康檢查補助、醫療保險及傷害保險等項目，以守護員工身心健康。
展望未來，全國農業金庫將持續投入資源，重視員工成長，並尊重員工感受及需求予以提供各項協助，以凝聚員工向心力，希冀能成為大專院校畢業生最嚮往的企業。
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