由國票證券主辦輔導之列特博生技（7725），於12月22日以每股32元參考價登錄戰略新板，同時配合櫃買中心興櫃市場整併，於明年1月1日整合至興櫃一般板，為「生技醫療」類股注入新活水。
列特博為核酸萃取、基因檢測技術研發領航者，主要專注於核酸應用自動化技術的研發，其主打產品包括核酸萃取、基因檢測儀器、試劑及檢測服務，其自主研發的「全流程全自動化核酸萃取基因檢測系統」使得檢測工作能夠實現「樣本進、結果出」的高效模式，有效降低人為操作誤差和交叉污染風險，在有限時間、場域內顯著提升檢測效率。該產品已獲國內多間醫學中心和地區醫院採用，並擴展至美國、歐洲等地區。
列特博的自動化核酸萃取系統運用「流式單膜管真空法」技術，能同時檢測多種核酸標的物，實現單一檢體多病原檢測的功能。公司致力於多病原檢測試劑研發，目前產品可同時檢測多種基因，具有即時、高敏感度及高特異性的優勢，已成功應用於呼吸道病毒和登革熱病毒的分型，為精準檢測提供迅速結果，有助於醫師精確診斷，對全球「精準醫療」做出卓越貢獻。
國票證券總經理張育綺表示，列特博的技術應用功績卓越，曾在美國紅十字會應用於萊姆病的核酸檢測中取得成功，成果更刊登於醫學權威期刊NEJM，同時在過去的COVID-19疫情期間成功提升臺灣PCR檢測量能。公司目前已擴展至血液感染檢測領域的研發，未來有望助力處理菌血症和敗血症患者，協助醫師快速制定治療方案，降低病患死亡率。展望未來，隨著基因檢測和精準醫療需求的增加，列特博在技術和產業趨勢的推動下，在國內外市場表現令人期待。
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