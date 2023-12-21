美國聯準會（Fed）2024年降息，公債殖利率走跌，反觀目前美國科技非投資等級債券利差、殖利率皆高於5年均值，投信法人認為，因高殖利率、高利差、高產業前景三高特性，顯示債券價格未來有上漲潛力，在降息預期增、企業基本面轉好、評價面具吸引力下，建議投資人可留意全球非投等債與科技非投等債布局時點，增加超額報酬機會。
日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，經濟軟著陸、降息、弱勢美元等情境之下，將帶來更低的利率和降低利率波動，美元走弱和全球利率曲線多頭，將有利信用債券利差交易。
科技非投等債基本面改善和高殖利率的支撐，尤其科技產業2024年盈餘預估將逐季攀升，高殖利率特性更使得信用利差有更大的收斂潛力。
第三季科技相關產業財報多優於市場預期，企業對2023年第四季及2024年的盈餘增長轉趨明確，更加穩固基本面趨勢轉好的展望。
台新投信認為，Fed將展開降息，大幅激勵非投資等級債後市表現，今年以來新興市場企業債指數上漲逾4％，未受到大陸經濟不景氣和房地產下跌影響，一旦Fed降息將持續帶動新興非投資等級債市漲升行情。據歷史經驗來看，過去兩次Fed停止升息期間，整體新興市場債皆有1成左右的報酬率，目前新興市場企業融資管道無虞，財務體質強健，在美元企業債量縮的趨勢下，新興市場企業美元債未來將有「物以稀為貴」之價格優勢，建議優先布局低波動的短天期新興債，以降低資產震盪風險。
操作策略上，在美債殖利率仍偏高下，市場偏好高息收、存續期間較短產品，新興市場短天期高收債長期投資價值浮現，故方向可專注於短天期、基本面佳、融資需求低、管制風險低且安全的標的；產業相對看好石油與天然氣產業、具防禦特性的通訊產業。
後續非投資級債由於可望持續受惠於美債殖利率向下的趨勢，加上企業提前發債籌資，未來再融資壓力較輕，因此非投資等級債利差可望收斂，未來甚具上漲潛力，表現仍值得持續留意。
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