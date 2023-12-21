合成乳膠材料廠申豐特用應材（6582）20日法說會指出，疫後手套市場對乳膠需求減少，面臨短期利空，但透過加速特殊應用材料開發、提升利基型產品比重，創造材料多元及高附加價值的應用，營收可望先蹲後跳，明、後年開花結果。
申豐前11月合併營收8.03億元，年減50.46％；前三季稅後淨損4,515千元，每股稅後虧損0.04元。
申豐認為，短期手套市場雖面臨利空因素，但長期看，此時手套廠及乳膠廠適時減產，且市場淘汰不良乳膠及手套，有利於整體產業發展。
在乳膠手套材料本業上未來發展，申豐指出，將建立市場區隔，開發抗腐蝕、抗溶劑、吸汗塗層、高強度的特規產品。
衝刺利基型產品，申豐指出，包括新能源鋰電池、特殊用紙、無醛建材、防水瀝青領域等，現在屬於磨刀轉型階段，其中打入新能源鋰電池市場的負極黏著劑，因認證需要時間，且再送其他電子廠認證等作業，預計明、後年轉型效益逐漸發酵。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：