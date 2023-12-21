合成乳膠材料廠申豐特用應材（6582）20日法說會指出，疫後手套市場對乳膠需求減少，面臨短期利空，但透過加速特殊應用材料開發、提升利基型產品比重，創造材料多元及高附加價值的應用，營收可望先蹲後跳，明、後年開花結果。

申豐前11月合併營收8.03億元，年減50.46％；前三季稅後淨損4,515千元，每股稅後虧損0.04元。

申豐認為，短期手套市場雖面臨利空因素，但長期看，此時手套廠及乳膠廠適時減產，且市場淘汰不良乳膠及手套，有利於整體產業發展。

在乳膠手套材料本業上未來發展，申豐指出，將建立市場區隔，開發抗腐蝕、抗溶劑、吸汗塗層、高強度的特規產品。

衝刺利基型產品，申豐指出，包括新能源鋰電池、特殊用紙、無醛建材、防水瀝青領域等，現在屬於磨刀轉型階段，其中打入新能源鋰電池市場的負極黏著劑，因認證需要時間，且再送其他電子廠認證等作業，預計明、後年轉型效益逐漸發酵。