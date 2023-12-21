以8.62億美元新藥授權金改寫生技史紀錄的昱展（6785），明年1月中下旬轉上櫃。昱展董事長林東和表示，除了長效注射型戒毒癮類新藥ALA-1000最快明年第二季展開三期臨床，新增的癌症止痛與動物用藥適應症，也將在中國與台灣展開臨床，並啟動大中華區授權。

昱展開發的長效型鴉片成癮注射劑ALA-1000，三個劑型共三項產品，今年3月授權給國際戒毒癮藥龍頭藥廠Indivior，並由Indivior負責後續開發和支出，合約總授權金8.62億美元，另有10％～15％額外的產品上市銷售分潤。林東和表示，已與Indivior完成技轉，下一階段討論三期臨床試驗設計方向。ALA-1000有三種劑量，正與授權夥伴討論三期臨床的劑量組合及試驗設計，預計明年第一季完成後，向美國FDA提出申請，第二、三季展開臨床。

昱展同步擴大ALA-1000適應症，包含應用在癌症止痛與動物用藥，該兩項適應症並未授權，明年將規劃在兩岸展開癌症止痛臨床，並啟動大中華區授權。至於動物用藥，與中興大學合作田間試驗，後續與台大、中興展開臨床試驗，可望明年完成，最快2025年取得藥證，有機會成為昱展第一張藥證。

法人表示，昱展受惠Indivior已支付1,500萬美元（約合新台幣4.8億元）簽約金入帳，以目前資本額5.7億元計算，EPS貢獻超過8元，明年可望分配股利。