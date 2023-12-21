大亞（1609）集團董事長沈尚弘20日表示，集團近年轉型，以能源及新創事業為雙引擎，2026年底前完成太陽能光電累積建置容量500MW、儲能系統建置180MW布局，每年獲利至少10億元。另明年營收能否成長，端視銅價而定，若朝正向發展，估本業獲利優於今年。
大亞因台電強韌電網計畫受益，市場預估今年電力線纜營收上看110億元，以161KV及345KV超高壓線纜為主，在手訂單超過50億元。
大亞今年68周年，沈尚弘指出，集團以Double E為主軸，能源與新創事業有助公司營運。能源因電費收益穩健，有助抵抗景氣波動，集團目前太陽能電廠累積裝置容量212MW，儲能系統總容量36.5MW。大亞計劃從太陽能電廠第一期76MW，提出45MW太陽能光電結合32MW儲能系統，參與能源署25日光儲合一標案，志光能源第一期23.3MW儲能系統預計年底前商轉掛表。
大亞預期明年太陽能光電建置及建置中累積容量超過300MW，目前在雲林建置180MW漁電共生太陽能光電廠預計2026年底前完成，屆時太陽能光電總建置容量至少500MW。明年儲能系統建置及在建容量，從今年36.5MW增加至180MW，其中台中龍井100MW儲能系統要參與台電E-dReg輔助服務，估2025年上半年完工併入台電。2026年底如果能順利完成太陽能光電及儲能系統布局，每年獲利至少10億元。
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