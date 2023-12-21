中鋼集團連續二日舉行法說會，20日由中碳（1723）、鑫科（3663）、中聯資（9930）、中宇（1535）打頭陣，中碳利基型產品碳材料占營收比重11％，未來將著重在碳材料發展；鑫科將以金屬產品、先進材料及循環利用作為三主軸；中聯資今年合併營收、獲利預估將超越去年，越南廠已轉虧為盈，將有效貢獻獲利；中宇今年可望獲利，重要客戶設備需要更新也將挹注營收。

中碳表示，前11月營收及獲利較去年略為下滑，但公司鎖定利基型產品碳材料受影響幅度較小，且營收占比已達11％，明年下半年營收比重將進一步提升。

中碳屏南廠高純度碳材料石墨純化爐已建置完成，是全台首座石墨純化爐，開發碳化矽晶圓所需高純度碳粉及高純度長晶石墨坩堝等，而二期石墨化產線規劃新增石墨化產能4,000噸，相關設備預計明年第二季完成建置，下半年試車。

鑫科主要營收來源是濺鍍靶材及特殊合金，雖受產業景氣不理想，電子廠庫存去化速度慢影響，但高利潤的半導體靶材進入量產，為全球少數供應商之一，未來挹注營收。明年將專注在優化產品組合，並開發高利基產品，並投資興建半導體靶材生產設備。

中聯資前三季合併營收年增8.7％，獲利增加約3.4％，主力為高爐水泥事業及資源再生事業，合併營收逐年增加，今年EPS預估維持在3元左右。明年國內營建業景氣有下滑趨勢，中聯資的高爐水泥事業需求可能減少，但越南廠第三季爐石粉產品累計營收已較去年同期成長並轉盈，將可望挹注營收。

中宇前三季合併營收67億元，年增5％，目前在建工程近168億元，明年除了持續精進本身技術之外，一些重要客戶的設備老舊需要更新，也將挹注營收。