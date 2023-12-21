中鋼集團連續二日舉行法說會，20日由中碳（1723）、鑫科（3663）、中聯資（9930）、中宇（1535）打頭陣，中碳利基型產品碳材料占營收比重11％，未來將著重在碳材料發展；鑫科將以金屬產品、先進材料及循環利用作為三主軸；中聯資今年合併營收、獲利預估將超越去年，越南廠已轉虧為盈，將有效貢獻獲利；中宇今年可望獲利，重要客戶設備需要更新也將挹注營收。
中碳表示，前11月營收及獲利較去年略為下滑，但公司鎖定利基型產品碳材料受影響幅度較小，且營收占比已達11％，明年下半年營收比重將進一步提升。
中碳屏南廠高純度碳材料石墨純化爐已建置完成，是全台首座石墨純化爐，開發碳化矽晶圓所需高純度碳粉及高純度長晶石墨坩堝等，而二期石墨化產線規劃新增石墨化產能4,000噸，相關設備預計明年第二季完成建置，下半年試車。
鑫科主要營收來源是濺鍍靶材及特殊合金，雖受產業景氣不理想，電子廠庫存去化速度慢影響，但高利潤的半導體靶材進入量產，為全球少數供應商之一，未來挹注營收。明年將專注在優化產品組合，並開發高利基產品，並投資興建半導體靶材生產設備。
中聯資前三季合併營收年增8.7％，獲利增加約3.4％，主力為高爐水泥事業及資源再生事業，合併營收逐年增加，今年EPS預估維持在3元左右。明年國內營建業景氣有下滑趨勢，中聯資的高爐水泥事業需求可能減少，但越南廠第三季爐石粉產品累計營收已較去年同期成長並轉盈，將可望挹注營收。
中宇前三季合併營收67億元，年增5％，目前在建工程近168億元，明年除了持續精進本身技術之外，一些重要客戶的設備老舊需要更新，也將挹注營收。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：