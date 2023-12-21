油脂大廠南僑（1702）20日公告自結11月獲利1.12億元，年增323.23％，累計前11月自結獲利8.45億元，年增73.97％，EPS為3.41元，也大幅優於去年同期的1.96元。
南僑11月營收19.63億元，年增6.13％，尤其大陸及泰國獲利均較去年同期大幅增長，致集團稅後純益1.12億元，年增3.23倍，自結EPS為0.45元。
累計前11月營收205.72億元，年增約11％，自結獲利8.45億元，年增73.97％，EPS 3.41元，較去年同期的1.96元大幅成長。
南僑泰國廠二期新廠預計明年下半年完工啟用，產線主力為嬰兒米果、烘焙產品等，未來二期擴建完工後，除供應米果，麵類產品也將升級，外加新廠自動化，產能將大幅增加，也將持續布局第三期的投資擴廠計畫。
除此之外，南僑重慶新廠將在明年投產，中國大陸餐飲市場需求強勁，半成品加工產品供不應求，南僑上海更計劃在廣州成立第二條冷凍麵生產線，未來三年中國、泰國均有三～四條新產線挹注產能，也為營運添新柴火。
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