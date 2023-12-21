祥碩（5269）20日公告，董事會決議參與文曄（3036）現金增資認股案，以每股95元投資普通股1,772萬421股，交易總金額16億8,343萬9,995元。
祥碩目前持股文曄約2成，此次參與現增，是依可認股比例計算，而文曄以38億美元全現金收購Future Electronics Inc（Future）的100％股份，該交易尚需獲各國主管機關批准，預計於2024年上半年完成交割，屆時也將帶動祥碩業外收益進帳。
祥碩（5269）20日公告，董事會決議參與文曄（3036）現金增資認股案，以每股95元投資普通股1,772萬421股，交易總金額16億8,343萬9,995元。
祥碩目前持股文曄約2成，此次參與現增，是依可認股比例計算，而文曄以38億美元全現金收購Future Electronics Inc（Future）的100％股份，該交易尚需獲各國主管機關批准，預計於2024年上半年完成交割，屆時也將帶動祥碩業外收益進帳。
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