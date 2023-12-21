正文（4906）20日舉辦法人說明會，董事長陳鴻文表示，美中貿易戰五年內不易結束，正文計畫在全球供應鏈改變下，順勢調整營運策略，即跳過歐美設備品牌廠，直接供貨歐美電信營運商。陳鴻文強調，今年直接供貨比重已達近2成，預期明年持續上升，也將帶動明年營收及獲利小幅優於今年表現。
陳鴻文表示，正文是成立30年以上的老牌網通廠，技術團隊來自原本中科院，技術研發能力並不遜於業界，生產能力也優於業界，且10G PON是台灣最大廠，Wi-Fi 7更是全球第一個出貨，但營運表現卻是相對不少國內網通廠落後，陳鴻文直言，問題出在「營運模式」。
陳鴻文進一步指出，國內網通廠中，包括智易、中磊、啟碁都是直接供貨給國外的電信營運商，普遍來說，這幾家同業的平均毛利率至少都在15％、16％，但正文在今年以前仍承接國外網通設備品牌廠訂單，再交貨電信營運商，因此，過去長期以來，正文毛利率都在10％以下。
正文總經理李榮昌也指出，在經過兩年努力之後，今年正文調整營運模式，目前正文前五大客戶中，已有兩家是直接供貨，目前直接供貨營運占比約在近2成水準，預計明年直接供貨的營運比重可望上升至30至35％，將對毛利率具貢獻效果。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：