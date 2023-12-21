正文（4906）20日舉辦法人說明會，董事長陳鴻文表示，美中貿易戰五年內不易結束，正文計畫在全球供應鏈改變下，順勢調整營運策略，即跳過歐美設備品牌廠，直接供貨歐美電信營運商。陳鴻文強調，今年直接供貨比重已達近2成，預期明年持續上升，也將帶動明年營收及獲利小幅優於今年表現。

陳鴻文表示，正文是成立30年以上的老牌網通廠，技術團隊來自原本中科院，技術研發能力並不遜於業界，生產能力也優於業界，且10G PON是台灣最大廠，Wi-Fi 7更是全球第一個出貨，但營運表現卻是相對不少國內網通廠落後，陳鴻文直言，問題出在「營運模式」。

陳鴻文進一步指出，國內網通廠中，包括智易、中磊、啟碁都是直接供貨給國外的電信營運商，普遍來說，這幾家同業的平均毛利率至少都在15％、16％，但正文在今年以前仍承接國外網通設備品牌廠訂單，再交貨電信營運商，因此，過去長期以來，正文毛利率都在10％以下。

正文總經理李榮昌也指出，在經過兩年努力之後，今年正文調整營運模式，目前正文前五大客戶中，已有兩家是直接供貨，目前直接供貨營運占比約在近2成水準，預計明年直接供貨的營運比重可望上升至30至35％，將對毛利率具貢獻效果。