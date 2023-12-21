銅箔基板廠台光電（2383）董事會通過資本支出計畫，包括大馬廠二期投資、美國子公司將分別投入馬幣10.88億元、6,410萬美元，總計核准的資本支出高達新台幣92億元，相關投資將於明年第一季啟動，公司將以自有資金支應。
台光電第三季於AI伺服器的營收比重已達20％，明顯高於第二季的6％，公司預期，第四季以及明年度的AI相關營收比重，仍看升；展望2024年，台光電持續看好AI伺服器、交換器等應用可望大幅成長，至於PC及手機等消費性電子應用雖已觸底，但明年度曲線仍待觀察。
台光電董事會20日通過子公司資本支出計畫，其中大馬廠-台光材料（檳城）資本支出高達馬幣10.88億元，以目前匯率換算，約當新台幣72.53億元，資本支出幅度高於預期。
台光電對此表示，大馬廠的資本支出分二期投資，今年第三季已開始動工，占地14英畝，包含硬體架構及設備在內，二期投資額共計72.53億元，第一期產能維持2025年第一季量產的原訂目標，首期產能約45萬張，二期產能合計達90萬張，但第二期投產時程，將依照市況做調整。
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