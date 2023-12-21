神腦（2450）20日舉辦法說會。2023年經歷升息、通膨、及科技業整年庫存調整，預期2024年相關干擾大幅降低，5G涵蓋、5G手機售價與4G相當，雲端、AIoT、AR／VR應用增加，甚至2024年可能出現AI手機，在新技術及新應用助陣下，2024年5G用戶仍將明顯成長，可望為市場帶來新一波換機潮，神腦對於明年展望審慎樂觀。

神腦法說會揭露2024年往後的兩～三年，營運策略主軸將以「健康連結」為核心 ，除現有電信及八大類終端產品銷售及維修，2024年開始，神腦將擴大販售智慧連網設備及健康連網設備。

神腦資深協理暨發言人陳嘉麒表示，屆時，神腦連結到母公司中華電信資源，將透過一個平台，由神腦扮演系統整合（SI）商角色，把家電聯網設備及平台資源整合提供整體解決方案，強化個人及企業用戶市場，擴大神腦連網家電銷量、銷售額及市占率。

神腦在手機代銷市占第一，家電銷售排名希望從目前前十名再往前推進。保健及保養品2024年及2025年目標擴大營收。通路方面，神腦計畫開設全新零售門市，並以健康連結保健家電、AIoT智慧物聯網產品為主，首家店規畫明年6、7月開設。

陳嘉麒強調，國內整體手機銷量逐年微幅縮減，過去綁約購機居多，現在只買手機或單辦門號占比高，因此，產品及通路2024年會有較大改變。

神腦是國內最大通訊通路代理商，目前代銷手機占比超過一半。2023年上半年台灣整體手機銷量228萬支，較2022年同期的239萬支略減，然iPhone 15銷量帶動下半年整體手機銷量小幅成長，2023全年落在460萬～500萬支之間。