中工（2515）房地產事業明年可望有大案完工，20日開平震盪走高，價量齊噴，攻上13.4元波段新高，周KD及月KD黃金交叉後持續向上，日漲7.2％；成交張數達18.23萬張，三大法人買超1.25萬餘張。

以營建工程和工業區土地開發為主力，前三季純益率下降，每股稅後純益0.28元，比去年同期衰退；不過明年住宅都更大案「中工碧硯閣」將完工入帳，估計總銷60億元，預售階段幾乎完銷，交屋後可望衝高營收及獲利，未來幾年陸續有都更案完工，轉型到房地產開發的效益逐漸顯現。

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