全福（6885）21日停牌，市場認為，應該是乾眼症新藥BRM421三期臨床試驗公布初步數據結果，該新藥收案732人，由於提早收案，也帶動完整解盲數據，明年3、4月出爐。乾眼症新藥BRM421主要治療中重症患者。

全福董事長林群日前表示，治療乾眼症新藥BRM421的美國三期臨床試驗，在團隊努力下提早完成收案，解盲時間也將較原規畫時程提早。將積極推動全球市場的技轉授權，獲取里程碑金及銷售權利金的挹注。

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