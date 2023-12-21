全家餐飲（7708）21日登錄興櫃，每股參考價68元。董事長吳勝福看好明年餐飲景氣，全家餐飲預計每年展店8至12家店，中長期將擴增品牌數五～八個。同時宣布明年調薪3％至5％，另依整體績效及個人表現，年度可領三至八個月激勵及績效獎金，表現優異者年薪上看逾20個月，已創造多位百萬年薪店長。

為布局中長期發展，全家餐飲明年預計招募逾500名正職人員，包含50名以上儲備店長、200名以上儲備主管。新進同仁起薪從3.4萬元調升至3.6萬元，儲備幹部任用起薪4萬元，其中儲備幹部經培訓並通過考核，有機會快速挑戰店長位階，年薪上看百萬以上。

疫後餐飲市場蓬勃，全家餐飲為持續推升營運發展、完善公司治理組織、提升品牌知名度與整體競爭力，並與第一線同仁共享經營成果，決定走入資本市場。

吳勝福表示，台灣社會人口結構變化，今年平均家戶人口數下滑至2.53人，單身人口家戶數破300萬，瞄準個人型日常食商機，旗下餐飲品牌運用經營連鎖便利商店的集團資源和經營Know how，善用數據掌握市場趨勢和消費者需求，前11月累計營收19.92億元，年增近3成，有信心今年業績創高。

全家餐飲三年疫情間零裁員，更加發年終讓員工年薪均達15.5個月，表現優異者達約18個月，今年第二季完成員工認股，釋出3,000張股票，認股對象至店鋪第一線正社員，希望留下人才。

全家餐飲2010年成立，為全家便利商店集團子公司，目前旗下有沃克牛排（2011年）、日式定食大戶屋（2012年）、韓式炸雞bb.q CHICKEN（2019年）、個人燒肉品牌IKIGAI（2022年）等品牌，截至11月底總店數65店，其中大戶屋43店。