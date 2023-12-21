飲料大廠黑松（1234）20日法說，前11月合併營收逾98億元，今年全年有望衝破100億元，董事長張斌堂強調，在全年營收有望創高下，年終獎金加紅利、績效獎金等有望超越五個月，創新高，明年展望動能仍將看好保健品成長空間最大。
張斌堂認為，原物料價格因戰爭、航線更改有變數，以糖價看，今年來漲幅達14％，明年漲勢可能攀升至20％，因應糖等原物料續漲，明年上半年規劃碳酸之外的飲料調高出廠價，目前調漲品類與幅度仍在估算，會先以含糖與含乳等飲品為主。
台灣2025年將邁入超高齡社會，張斌堂強調，黑松未來將積極布局銀髮市場。黑松明年即將邁入99周年，11月董事會通過副總經理張智鈞升任總經理，與董事長張斌堂共創新局。
張智鈞為前董事長張道炷之子，在黑松歷練逾20年，與堂哥張斌堂共事已久，兩人默契十足，特別針對永續經營理念一致。
黑松前三季營收79.64億元，稅前盈餘9.75億元，歸屬母公司業主淨利7.73億元，稅前每股盈餘1.92元，累計前11月合併營收逾98億元，年增12.82％，創同期新高，其中新品挹注黑松飲料本業整體業績成長近1成，整體酒類事業比去年成長14％，飲料與保健生技品與酒類事業占比各五五波。
展望未來，黑松將展開四大策略，包括布局飲料利基市場、擴展酒類品牌代理、拓展保健事業規模及加速生產減碳進程，其中，飲料將開發銀髮族營養飲品，黑松酒單加入水果酒、威士忌，保健事業規模明年鎖定女性保健市場開發，主力飲料產品積極申請碳足跡標籤等。
至於自販機配合法規自2028年1月1日起開立發票，目前已針對原有810台聯網機台完成發票功能開發，預計明年完成2成，2027年完備機台7,000台皆可開立雲端發票功能，為提升消費體驗，除多元支付，推動「自販機再進化」，包括機台舉辦買一送一促銷活動，預定明年導入消費者集點活動。
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