【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17531.45點，跌103.75點；總計93家漲、720家跌、102家持平；委買4478360張、委賣2009341張；總成交值40.97億元。

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