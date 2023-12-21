【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●美光（Micron Technology）周三盤後急漲4.65%，報82.35美元，扭轉稍早前以大跌4.24%收盤的頹勢。受惠於強勁的數據中心晶片業務彌補了緩慢復甦的PC與智慧手機市場，該記憶體晶片大廠上季財報與本季財測均優於市場預期。

美光公布2024財年第一季（截至11月30日）營收年增16%，為47.3億美元，遠優於市場預估的45.8億美元。淨損為12.3億美元，較前一年同期的淨損14.3億美元大幅縮減。經調整後每股虧損0.95美元，低於市場預估的每股虧損1.01美元。

美光預估第二財季營收為53億美元加減2億美元，優於市場預估的50.3億美元。調整後每股虧損預估介於0.21～0.35，遠低於市場預估的每股虧損0.62美元。

美光執行長Sanjay Mehrotra表示，數據中心對開發AI軟體所需的高價記憶體需求十分強勁。他並重申記憶體價格在經過低迷不振的2023年後，將在2024年反彈，並在2025年進一步好轉。

●聯邦快遞周三股價崩跌12.1%，該物流巨頭上季業績表現不如預期，並下修全年營收預測，反映景氣欠佳持續打擊貨運需求，貨運市場旺季不旺。其同業UPS下跌 2.9%。

●加工食品巨頭通用磨坊（General Mills）上季淨營收年減2%，至51.4億美元，遠低於市場預期的53.5億美元，並下調全年營收預測，周三股價收跌3.57%，拖累必需消費類股下挫2.02%，在11大類股中表現最差。

●Alphabet漲1.2%，是唯一收漲的重磅科技股，成為大盤表現最好的個股之一。《The Information》援引消息人士報導，谷歌擬大規模重組旗下廣告銷售部門。

●Aon股價下跌6%，該管理顧問公司宣布以134億美元收購未上市保險經紀商NFP。