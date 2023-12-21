時報-商情早報

1.靜待美經濟數據 紐約期金跌近1%。

2.LME:12/20期銅收8582.50美元/公噸，跌11.00美元。

3.NYMEX:2月輕質原油漲0.28美元，每桶為74.22美元。

4.西德州原油漲0.64美元，每桶為73.87美元。

5.12/20BDI運費指數為2150.00。

6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3上漲2.90美分。

7.NYCE:3月棉花跌0.25美分，每磅為79.21美分。

8.CBOT:1月黃豆粉跌3.30美元，每公噸為399.90美元。

9.12/20TRJ-CRB下跌1.31，為266.39。

10.SGX:SGX 62%鐵礦石報每公噸135.02美元，漲0.56美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-靜待美經濟數據，周三紐約期金跌近1%；由於本周將出爐的一連串的經濟數據，以尋找和美國聯準會(Fed)貨幣政策有關的最新線索，加上美元上漲，以美元計價的黃金更加昂貴，並令金價終止為連2日上漲；終場收盤報價，2月黃金跌4.40美元，報每盎司2047.70元；3月白銀漲0.31美元；1月白金漲8.20美元；3月鈀金跌14.00美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走強，期銅小跌0.13%；因美元指數上揚，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，致倫敦(LME)銅價下跌，但由於全球最大消費國中國，補充庫存以及實物需求堅挺，推振銅價一度漲觸四個半月高點，並限制了銅價跌幅。終場周三指標期銅下跌11美元；期錫上漲66美元；期鎳上漲107美元；期鋅下跌8.5美元；期鋁下跌21.5美元；期鉛上漲18美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周三國際原油期貨連3天上漲，儘管美國原油庫存意外增加，主要受到原油產量創歷史影響，不過因紅海航運危機持續，市場擔憂全球貿易中斷，以及中東緊張局勢，支撐歐美原油期貨連續第三天走高，終場美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲0.28美元，報74.22美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.47美元，報79.70美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價疲軟，周三BDI指數續挫逾3%；受累於大西洋區需求疲軟，令多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少超過1650美元，此外紅海貨輪遇襲事件，分析師認為因替代航線緣故，恐導致航程長度急劇增加，終場波羅的海乾散貨BDI指數續挫逾3%；其中最新報價BDI指數下跌69點，收2150點，跌幅3.1%；BCI指數下跌200點，收3530點，跌幅5.4%；BPI指數上漲2點，收作1917點，漲幅0.1%；BSI指數下跌11點，收作1397點，跌幅0.8%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-原油走強，周三大阪期膠反彈3%；因歐美油價昨收上揚，促使製造商放棄從石油中提取合成橡膠，進而提振天膠市場。加上日本央行未就何時退出負利率政策給出任何暗示，因此投資人原先的謹慎態度逐漸減弱，日經指數收逾5個月高點，終場大阪期膠反彈3%；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨漲3%，報每公斤240.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.5%，報每公斤145.20美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲1%，收於每噸13715元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收黑，其中玉米觸及新低，受美國政府因移民過境人數增加，而關閉通往美國玉米最大進口國墨西哥的主要鐵路過境點，以便重新安排人員處理過境移民，大豆期貨也因巴西天氣預報而走低，小麥期貨則因分析師上調黑海產量預期而下跌，終場3月小麥跌12.75美分，3月玉米跌3美分，1月大豆跌4.25美分，1月黃豆油跌0.17美分，1月黃豆粉跌3.3美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走強，周三ICE棉花期貨回落；受累於美元上漲，削弱投資人以美元計價的棉花更顯昂貴，加上穀物市場疲軟，致期棉跌近1%；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.31%，報每磅79.21美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.39%，報每公噸15290人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-冬季捕庫預期，鐵礦石上揚；因受持續較低的庫存，以及2月春節連續假期之前，部份鋼廠已陸續開始採購，進行冬季補貨預期的支撐，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格反彈上揚，但由於鋼廠設備整修維護增加，導致需求下降，則限制了鐵礦石價格漲幅。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.64%，報每噸123.22美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.33%，報每噸874.5人民幣。(呂方維整理) (商品行情網)