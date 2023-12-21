電源管理IC廠矽力*-KY（6415）在第四季因接近年底，在市場回溫有限下，客戶仍偏向保守，需提列庫存損失恐延續明年上半年，但新產品效益發酵，2024年業績可望延續成長；法人看矽力*在車用領域的進展，過去三年在車用營收比重，逐步提升至今年前三季的8％，明年隨著新品量產，車用營收比重將達一成以上，產品線也更加完整，可望持續挹注營收。

矽力*第三季消費性電子應用業績已呈季增，見到消費性電子需求回溫，由於消費者終端市場占其業績近四成，接單有望推升今年第四季與明年營收重返成長軌道；11月營收為14.8億元，月增6.27％、年減6.96％。法人看明年可持續關注矽力*在車用領域市場的進展，明年隨著新品量產，車用營收比重將達10％成以上。

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