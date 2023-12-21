軍工產品續發威，採用自有晶片的雲端縮時相機新品也將在2024年第一季推出，邑錡（7402）樂看2024年營運成長，邑錡於法說會中表示，2024年成長數字現不方便透露，只能說，包括創新ODM及自有品牌OBM二大事業，2024年展望仍算樂觀。
俄烏與以巴戰爭引爆無人機等軍工商機，邑錡也於2023年3月與雷虎科技簽約，順利切入軍事無人機領域，成為創新ODM業務成長新動能。針對軍工布局，邑錡表示，與雷虎科技的合作現仍在進行中，2024年仍會以此為起點，送樣給美國客戶。此外，為打開海外市場，邑錡2022年還特別前去參加國防展，邑錡表示，美國主要軍工客戶反應都很好，對軍工樂觀看待。
邑錡強調，台灣軍工合作案將先開發Brinno自有無人機相機系統，包括含熱影像及可見光的雙光相機模、Gimbal雲台系統，未來將同步推廣至美國現有軍工產業客戶與國際市場，及相關無人載具市場，如無人潛艇、無人艇，同時開發其他軍規商用相機產品。
在自有品牌部分，邑錡表示，2024年第一季將端出採用自有晶片的雲端縮時攝影機產品，透過模組化、雲端化的設計，期待未來不只有硬體銷售的收入，還希望導入雲端訂閱制，增加其他穩定的營收來源。
邑錡表示，創新ODM業務與自有品牌OBM業務過去二年因疫情和晶片短缺等因素，業績互有消長，在截長補短下，業績表現相對穩定，2023年前11月累計合併營收5.11億元，呈年減17.32％，主要是因為2022年下半年多了美國軍工加持，基期相對較高，若與2021年相比，表現相差不遠。
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