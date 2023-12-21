安國（8054）20日舉行法說會，神盾（6462）集團董事長羅森洲親率安國新經營團隊出席。羅森洲指出，神盾集團旗下子公司齊步往先進製程邁進，以提升整體產品價值（Value Up），從AI、HPC、車用到先進封裝CoWoS，均將是集團積極發展領域。

神盾集團旗下有安國、安格、芯鼎、迅杰、鈺寶及神雋等公司，其中，安國2023年10月併購星河半導體，取得55％股權，日前該公司董事會公告，由星河公司CEO兼創辦人陳建盛擔任安國總經理，帶領安國逐步往特殊應用晶片（ASIC）及IP矽智財公司轉型。

陳建盛團隊來自晨星、聯發科、智原等資深工程師，於半導體類比與數位晶片設計領域，已積累多年開發經驗，近年來耕耘ASIC及IP矽智財市場，獲國內外設計公司採用驗證。

未來研發產品規劃，擬朝SerDes序列器的串列通信技術應用發展，包含通用序列匯流排、高速橋接控制器及車用影像感測元件應用等，星河加入安國後，將緊密合作，並結合集團研發技術能力及市場管道，以達成轉型為ASIC及IP授權公司目標。

安國亦特聘趙桂瑛擔任資深副總，趙桂瑛曾任職於三星半導體25年，有五年擔任PE／測試工程師，20年負責ASIC／晶圓廠銷售及商務開發，其中六年派駐美國，並成功獲得高通ModAP（14奈米／10奈米／8奈米）量產訂單，達成18億美元營收。

他也協助三星半導體拓展海外市場，包括Infineon、ST及Melexis等，離開三星半導體後，到CoAsia任職，成功獲得Tesla等自駕車ASIC設計服務訂單。

羅森洲指出，兩員大將帶領安國，拓展AI、HPC、自駕車及CoWoS等市場，以兩人過往的半導體產業豐富經驗，協助安國轉型，帶領神盾集團啟航。

神盾集團在潛沉三年後，近來動作頻頻，除與力旺合作AI類比晶片可提高生物辨識精準度，將有機會導入手機全屏下大面積指紋辨識。安國持有星河半導體專攻ASIC；迅杰2024年初推AI Chromebook的ARM架構嵌入式控制器（EC）產品；芯鼎則導入AI影像SoC，集團綜效逐步顯現。